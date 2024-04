Medalie de argint pentru suceveanca Lacramioara Perijoc

Pugilista suceveana Lacramioara Perijoc a castigat medalia de argint la categoria 54 kg, sambata, la Campionatele Europene de box de la Belgrad, dupa ce a fost invinsa la puncte (5-0) in finala de principala favorita, sarboaica Sara Cirkovic.Lacramioara Perijoc (30 ani), sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Paris, are in palmares un titlu european, obtinut in 2019, la Madrid. Lacramioara Perijoc a cucerit aurul la Jocurile Europene de la Minsk (2019 - cat. 57 kg) si argintul la cele ... citește toată știrea