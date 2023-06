Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a castigat spectaculos medalia de aur in proba feminina de simplu din cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), dupa ce a invins-o in finala pe Xiaoxin Yang (Monaco), cu scorul de 4-3 (4-11, 7-11, 11-7, 8-11, 13-11, 11-9, 11-3).Bernadette Szocs s-a impus dupa aproape o ora de joc (56 minute), revenind de la 1-3 la seturi. Ea a castigat doua seturi pe muchie de cutit, cu 13-11 si 11-9, iar in decisiv s-a impus clar, cu ... citeste toata stirea