Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, iar Ilie Sprincean si Oleg Nuta s-au impus in Finala A a probei de Canoe-2 pe 1.000 metri, sambata, la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria).La canoe simplu, campionul mondial al probei, Catalin Chirila s-a impus in finala cu timpul de 3 min 55 sec 10/100, devansandu-i pe germanul Conrad Scheibner, cu 1 sec 96/100, si pe polonezul Wiktor Glazunow, ... citeste toata stirea