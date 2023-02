Medalie de aur pentru echipa feminina AC "Mica Roma" Blaj

> La masculin, CSS Radauti s-a clasat pe locul 13Romania a castigat aurul in proba de junioare pe echipe, la Oropesa del Mar (Spania), in Cupa Campionilor Europeni la cros rezervata cluburilor (ECCC), prin AC "Mica Roma" Blaj.Mihaela Blaga s-a clasat pe locul 4 pe 5,8 km (19 min 30 sec), Alexandra Hudea a fost a cincea (19:38), iar Iulia Marginean a ocupat locul 6 (19:54).AC "Mica Roma" Blaj a repetat astfel performanta de anul trecut. In concursul juniorilor, CSS Radauti a incheiat pe ... citeste toata stirea