Medalie de bronz in finala Campionatului National pentru echipe CSS "Nicu Gane" Falticeni

La sfarsitul saptamanii trecute, Federatia Romana de Volei a organizat turneul final al Campionatului National de Volei, Divizia Juniori Under 15, eveniment care a avut loc la Zalau. Cele opt echipe calificate au fost repartizate in doua serii, din care primele doua clasate au avansat in semifinale.Echipa CSS "Nicu Gane" Falticeni, pregatita de profesorul Marius Stan, a reusit o performanta notabila, obtinand medaliile de bronz dupa un parcurs foarte bun. In Seria B, CSS Nicu Gane a ... citește toată știrea