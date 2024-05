Medalie de bronz pentru un elev al Colegiului National Militar "Stefan cel Mare"

In perioada 26-28 aprilie 2024, elev fruntas Simion Robert Achiriloaie, de la Colegiul National Militar "Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc, a participat la Campionatul European de Qwan Ki Do, desfasurat in Saint Memmie, in Franta.Elevul in uniforma militara a participat la categoria 16-17 ani masculin, proba Giao Dau, unde a obtinut locul al III-lea, alaturi de colegii lui de la CSM Moinesti, Stefan Lungu si Luca Puscasu."Pentru mine, participarea la Campionatul European de copii ... citește toată știrea