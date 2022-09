Medalii de aur pentru David Popovici si Bianca Costea in ultima zi a competitiei din Peru

Inotatorii romani David Popovici si Bianca Costea au cucerit medalii de aur, in ultima zi a Campionatelor Mondiale de juniori de la Lima (Peru), in timp ce Vlad Stancu a obtinut o medalie de bronz.David Popovici a castigat aurul la 100 m liber, cu timpul de 47 sec 13/100, fiind urmat la peste doua secunde de al doilea clasat, croatul Jere Hribar, 49 sec 37/100, in timp ce pe locul al treilea s-a clasat cipriotul Nikolas Antoniou, in 49 sec 91/100.Patrick Sebastian Dinu a ocupat locul 5, in ... citeste toata stirea