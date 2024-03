Memorialul "Mihai Burduja", editia I

In zilele de 24 si 25 februarie 2024, Biblioteca Municipala din Campulung Moldovenesc a gazduit prima editie a concursului de sah clasic intitulat "Memorialul Mihai Burduja", in memoria celui care a contribuit la promovarea sahului in regiunea de la poalele Raraului.In cadrul ceremoniei de deschidere, doamna manager a Bibliotecii Municipale, Nicoleta Bogos, a evocat cateva momente din viata regretatului Mihai Burduja si a citit "Decalogul Sahistului" de Mihail Sadoveanu, un set de reguli plin ... citește toată știrea