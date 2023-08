La sfarsitul acestei saptamani, in sala "Dumitru Bernicu", din Suceava, va avea loc o noua editie a Memorialului "Mihai Mironiuc" la handbal masculin. La competitia din acest an vor fi prezente echipele Minaur Baia Mare, CSM Sighisoara si CSM Bacau.Originar din Dornesti, Mihai Mironiuc a evoluat incepand din 1971 pentru CSU Suceava, sub comanda profesorului Serban Pop. Dupa doar trei ani petrecuti acasa, interul dreapta a fost remarcat de Minaur Baia Mare, grupare pentru care avea sa evolueze ... citeste toata stirea