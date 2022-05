Memorialul "Mihai Vasilache" la cea de-a patra editie

ACS "Somuz Falticeni", in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Falticeni, organizeaza, sambata, 11 iunie 2022, incepand cu ora 13,00, cea de-a patra editie a Memorialului "Mihai Vasilache", a IV-a. Competitia va avea loc in sala de sport "Gabriel Udisteanu".Prima editie a acestui eveniment pugilistic a fost organizata in februarie 2019, cu participarea a 9 cluburi sportive cu traditie in judetele din zona Moldovei, fiind primul eveniment de acest fel, dupa foarte multi ani, care a ... citeste toata stirea