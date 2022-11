Mihai Rusu il va infrunta pe "Micul Tyson"

Sportivul humorean Mihai Rusu va urca in ring la cea mai spectaculoasa gala de kickboxing din Romania. Sportivul antrenat de fostul campion Ovidiu Mironescu la "Pro Gym" va lupta in gala Colosseum Tournament 37, un eveniment ce va putea fi urmarit in direct in peste 80 de tari.Dupa victoria obtinuta la Botosani, Mihai Rusu il provoaca pe Daniel Handrea pentru a forta rankingul categoriei 61 kg. Invingatorul acestui meci va primi o noua sansa pentru a ataca titlul categoriei. Humoreanul va da ... citeste toata stirea