Nationala de tineret a Romaniei, participanta la Campionatul European, are in componenta 8 suceveni

CSU Suceava are sapte handbalisti convocati la echipa nationala de tineret a Romaniei pentru Campionatul European de tineret, care se va desfasura in perioada 10-21 iulie, in Slovenia. Este vorba de portarul Dragos Podovei, extremele Catalin Zaritchi si Sorin Grigore, interii Codrin Radu si Alexandru Reut, centrul Bogdan Niculaie si pivotul Alexandru Focsaneanu. Lor li se alatura Daniel Stanciuc, acum jucator la campioana Dinamo ... citește toată știrea