Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat ca a avut o intalnire cu Presedintele Federatiei Mondiale de Sah in Scoli, Vlad Ungureanu.Edilul-sef a spus ca a aflat in cadrul discutiilor ca 22 de judete fac parte din proiectul "Sah in scoli".Totodata, primarul a mentionat ca a fost editat manualul pentru elevi in doua variante, incepatori si avansati, care au fost tiparite in 28.000 de exemplare."Ne dorim ca municipiul Suceava sa ... citeste toata stirea