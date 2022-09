Nicio problema pentru CSU II Suceava la al doilea meci oficial de campionat

CSU II Suceava a reusit a doua victorie in actualul sezon competitional al Seriei I a Diviziei A de handbal masculin. La finele saptamanii trecute, in sala "Ion Creanga", elevii antrenorului Vasile Boca au invins, cu 45-21, formatia CSM II Vaslui.Scorul anuleaza toate comentariile, lucru bun fiind seriozitatea cu care tinerii jucatori suceveni au abordat jocul. In cadrul etapei a III-a, CSU II Suceava va evolua pe terenul celor de la CSM Focsani II.CSU II SUCEAVA - CSM II ... citeste toata stirea