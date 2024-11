Nicio sansa pentru CSU Suceava in Cupa Romaniei contra campioanei Romaniei, Dinamo Bucuresti

CSU Suceava si-a incheiat parcursul in editia 2024/2025 a Cupei Romaniei in faza optimilor de finala, dupa ce a pierdut miercuri seara, in sala LPS, in fata celor de la Dinamo, cu scorul de 29-39 (13-13).Ajutati din poarta de paradele lui George Selaru, universitarii au condus in minutul 18, cu 9-5, ecart anulat pe finalul primei reprizei de catre oaspeti, cele doua formatii intrand la pauza la egalitate, 13-13.Detinatoare a trofeului, gruparea dinamovista a strans culoarele in defensiva ... citește toată știrea