Noi clasari pe podium pentru Clubul Kim Long Dao Falticeni

In perioada 13-14 aprilie, orasul Iasi a gazduit, la Sala Polivalenta "Dan Constantin Irimiciuc", probele de lupta din cadrul Campionatului National de Qwan Ki Do, Giao Dau, pentru copii si juniori cu varste intre 7 si 15 ani.387 de tineri sportivi din 22 de cluburi din 15 orase reprezentand opt judete ale tarii, s-au intalnit la Iasi spre a-si disputa locurile de pe podium in cadrul a 20 de categorii de concurs.Printre participanti s-au numarat si sportivii de la Clubul Sportiv "Kim Long ... citește toată știrea