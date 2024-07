Norocul le-a suras din nou englezilor

Selectionata Angliei s-a calificat in finala Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Olandei cu scorul de 2-1 (1-1), pe BVB Stadion din Dortmund, in a doua semifinala.Anglia s-a calificat in a doua finala consecutiva, eroul sau fiind rezerva Ollie Watkins (90+1), care a reusit golul victoriei intr-un moment in care toata lumea astepta prelungirile. Olandezii au deschis scorul prin Xavi Simons (7), dar englezii au egalat prin Harry Kane (18 - ... citește toată știrea