Noua medalii pentru sportivii de la CSM Suceava la Cupa Romaniei la ergometru

Canotorii de la Clubul Sportiv Municipal Suceava au avut o comportare foarte buna la Cupa Romaniei la ergometru, competitie desfasurata sub egida Federatiei Romane de Canotaj. Nu mai putin de noua medalii au cucerit sportivii pregatiti de Ioan Despa si Ana Avramia, dupa cum urmeaza:- Locul I in proba de dublu seniori, categoria usoara: Trisciuc Marin Cristian si Nedelcu Stefan;- Locul I in proba de simplu juniori III: Popa Ionut Valentin;- Locul I in proba de dublu junioare III: Costiea ... citește toată știrea