Novak Djokovic a fost deportat din Australia, dupa ce a pierdut procesul legat de viza, au decis judecatorii Curtii Federale din Melbourne, potrivit SkyNews. Tenismanul nevaccinat risca acum o interdictie de trei ani de a se intoarce in tara, decizia fiind luata cu doar o zi inainte de a incepe apararea titlului de la Australian Open.Jucatorul de tenis a parasit continentul cu un zbor care a decolat in jurul orei 13.30 in Romania (22.30, ora australiana) cu destinatia Dubai. Numarul 1 mondial, ... citeste toata stirea