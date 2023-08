> Adi PirgaruDe-a lungul anilor am fost in tribune la nenumarate meciuri de fotbal, handbal, rugbi si volei, la Suceava si pretutindeni. Exista reguli scrise si nescrise si pentru suporteri.Am fost, recent, in tribune la partida dintre CSU din Suceava si CSM Bacau in Liga Zimbrilor. Atmosfera, adrenalina si tensiune la derbiul moldovean. La un moment dat, din tribuna noastra de la intrare se ridica si vocifereaza un bacauan. L-am rugat frumos sa mearga in spatiul rezervat suporterilor oaspeti ... citeste toata stirea