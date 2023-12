> CSM Focsani - CSU din Suceava 33-30 (18-14)Echipa CSU din Suceava a inregistrat o noua infrangere, in deplasare, duminica seara, pe terenul celor de la CSM Focsani, intr-un meci contand pentru sezonul regulat, in cadrul ultimei etape a turului Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Din pacate, CSU din Suceava a pierdut la trei puncte diferenta, 33-30 (18-14) in fata focsanenilor. In ... citeste toata stirea