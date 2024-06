O sarbatoare a sportului si prieteniei

Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, Alianta Franceza din Suceava, in colaborare cu Liceul cu Program Sportiv si Academia Olimpica Romana, filiala Suceava, a organizat competitia sportiva in aer liber "Mini-jeux Olympiques Suceava-Paris 2024". Evenimentul a avut loc in zona de agrement de pe malul raului Suceava si a adunat peste 150 de elevi si 20 de profesori si voluntari intr-o zi dedicata sportului si sanatatii.Competitia a inclus un concurs de cros si diverse competitii sportive ... citește toată știrea