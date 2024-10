O victorie si doua infrangeri, pe teren propriu, a echipei CSM Suceava

Dupa o buna perioada de timp, voleibalistii suceveni de la CSM Suceava, antrenati de Tudor Orasanu, au jucat vineri, sambata si duminica, acasa, in sala "Unirea", in esalonul secund al voleiului romanesc, Divizia A 2, in primul turneu al Seriei Est.Vineri, in prima partida a turneului, sucevenii au pierdut cu scorul de 1-3 in compania echipei CSM Ramnicu Sarat, iar sambata au castigat, ... citește toată știrea