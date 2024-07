Paradoxurile EURO 2024

Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns in faza semifinalelor. Pana la urma, tot marile forte ale fotbalului european au ajuns aproape de final, desi cel putin trei dintre ele nu au aratat un joc deosebit.Anglia a fost zgarcita cu fotbalul si a avut mare sansa in doua randuri, cand partidele au fost castigate dupa penaltiuri. Sa nu mai vorbim de golul egalarii din meciul cu Slovacia, marcat de Belingham in prelungirile prelungirilor, cu o executie pe care nu credem ca o va mai ... citește toată știrea