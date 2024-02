Parcurs fara greseala al echipei CSU Suceava in campionat

CSU Suceava are victorii pe linie in Campionatul National de Tineret. Echipa antrenata de Vasile Boca si-a trecut in cont al noualea succes consecutiv, dupa ce a invins CSM Sighisoara cu scorul de 46-31 (25-14).CSU Suceava: Dragos Podovei (7 interventii), Stefan Leonte (4), Razvan Ripa (3) - Codrin Dascalu (8 goluri), Codrin Radu (6), Eduard Rusu (6), Sorin Grigore (5), Alexandru Reut (5), Alexandru Focsaneanu (4), Emanuel Serban (3), Teodor Iluca (3), Teodor Mosneagu (3), Bogdan Niculaie (2), ... citește toată știrea