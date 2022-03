Parintele voleiului sucevean, Traian Caldare, implineste azi 90 de ani

Astazi, parintele voleiului sucevean, Traian Caldare implineste venerabila varsta de 90 de ani. Dupa 41 de ani petrecuti in slujba sportului sucevean, doctorul are inca puterea sa zambeasca si sa-si aduca aminte de zilele bune, ba chiar sa faca o gluma, cu figura sa blajina.Una dintre marile realizari ale doctorului Traian Caldare a fost descoperirea la o competitie scolara a lui Gabriel Udisteanu. Sportivul falticenean de exceptie a fost selectionat in echipa lumii in anii '70, a fost ... citeste toata stirea