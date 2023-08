In perioada 2 - 11 august 2023, a avut loc cea de-a XIX-a editie a Campionatului Mondial de inot masters, la Fukuoka, in Japonia. Este pentru a treia oara cand competitia mondiala este gazduita de continentul asiatic, dupa cele anterioare din 1986, de la Tokyo, si 2019, de la Gwangju (Corea de Sud). Ca numar de participanti, concursul din Japonia s-a bucurat de o participare numeroasa, cumuland aproape 10.000 de sportivi din 100 de tari, la toate cele 5 ramuri sportive (inot, sarituri in apa, ... citeste toata stirea