Patru medalii pentru tenismenii falticeneni la Super-Turneul Campionilor

Elite Tenis Pantelimon a organizat, in perioada 14-15 ianuarie 2023, editia a doua a Super-Turneului Campionilor, desfasurata la nivelurile Rosu, Portocaliu (fete si baieti), Verde (fete si baieti), Galben (11-12 ani, fete si baieti). La competitie au participat aproape 80 de jucatori clasati pe locurile 1-4 in cadrul Turneelor Campionilor (Bucuresti si Cluj, 10-11 decembrie 2022) si in cadrul Turneelor Platinum din 2022 (Bucuresti si Pitesti).La Super-Turneul Campionilor de la inceputul ... citeste toata stirea