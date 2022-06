Performanta de senzatie pentru David Popovici

Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 1 min. 43 sec. 21/100.Popovici (17 ani) a stabilit un nou record mondial de juniori, dupa ce il ameliorase, in semifinale (1 min. 44 sec. 40/100). Tanarul sportiv legitimat la CS Dinamo a reusit cel mai bun timp si in serii, 1 min. 45 sec. 18/100.David Popovici, debutant la mondialele de seniori, a adus ... citeste toata stirea