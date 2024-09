Performanta remarcabila pentru sportivii suceveni la Campionatul Balcanic de canotaj de la Edirne

Lotul Romaniei a obtinut o victorie impresionanta, situandu-se pe primul loc in clasamentul pe natiuni, cu un total de 102 puncte la Campionatul Balcanic de canotaj, care s-a incheiat duminica, in orasul Edirne, din Turcia. Performanta sportivilor romani a consolidat pozitia tarii noastre ca lider in canotajul balcanic si printre cele mai bune echipe pe plan mondial.La aceasta reusita au avut o contributie remarcabila cei sase sportivi de la cluburile CSS "Nicu Gane" Falticeni si CSM Suceava. ... citește toată știrea