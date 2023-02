Performante de exceptie la inceput de an ale sportivilor de la CSM Raraul Campulung Moldovenesc

La finele saptamanii trecute, la Bucuresti, s-a desfasurat Cupa RMA - pentru seniori, seniori U23, U20, U18, U16, masters, unde sportivii campulungeni au obtinut rezultate remarcabile. Madalina Sirbu a fost performera delegatiei ea obtinand locul intai in proba de 1.500 metri, dar si in cea de 3.000 metri. Cosmina Nisioiu a punctat si el clasandu-se pe cea de-a doua pozitie in proba de 800 de metri, la doar 3 sutimi de locul intai."Inceputul acestui sezon de sala se anunta a fi promitator. La ... citeste toata stirea