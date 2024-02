Performante de exceptie pentru sportivii suceveni

Editia din acest an a Campionatului National Universitar de Atletism Indoor a fost gazduita de municipiul Bacau. Intrecerea organizata de Ministerul Educatiei, prin Federatia Sportului Scolar si Universitar, in parteneriat cu Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, a avut pe tabloul de concurs studenti de la 16 centre universitare din Romania.Prezenti an de an la aceasta competitie, studentii de la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava condusi de Elena Vizitiu au facut si de ... citește toată știrea