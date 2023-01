Performante remarcabile la inceput de an ale sportivilor de la CSM Dorna Vatra Dornei

Chiar la inceputul acestui an, sportivii de la CSM Dorna Vatra Dornei au participat la un interesant concurs atletic la Bratislava, in Slovacia. Sportivii Claudia Ionela Costiuc si Alexandru Prasneac au urcat pe podiumul de premiere al Meetingului International de Atletism Indoor Ellan din Bratislava, in Slovacia. Ambii tineri atleti, care au dubla legitimare si la CSM Bucuresti, au obtinut medalia de bronz in probele de 800 m. Un alt sportiv de la CSM Dorna Vatra Dornei, Kore Robert-Petru, a ... citeste toata stirea