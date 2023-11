Echipa de handbal masculin CSU Suceava va avea un program de foc in urmatoarele trei etape de campionat. Elevii antrenorilor Bogdan Soldanescu, Petru Ghervan si Iulian Andrei vor evolua in compania unor grupari de top pe parcursul a zece zile. Aflata pe locul VI in clasamentul Ligii Zimbrilor, CSU Suceava va da piept cu ocupantele locurilor II, III si IV, adica CSM Constanta, Minaur Baia Mare si CSM Bucuresti.Astfel, intalnirea de pe teren propriu cu Minaur Baia Mare, care ar fi trebuit sa se ... citeste toata stirea