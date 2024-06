Peste 600 de tineri au participat la activitati sportive

Fundatia Te Aud Romania, in parteneriat cu Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului si Primaria Orasului Gura Humorului, au organizat, in perioada 1-6 iunie 2024, o serie de activitati sportive, pe mai multe ramuri - baschet, tenis de camp, volei, inot si rugbi, menite sa aduca in atentie importanta sportului in dezvoltarea copiilor si tinerilor.Astfel, in perioada mai sus mentionata peste 600 de tineri, cu varste cuprinse intre 10 si 18 ani, de la scolile din orasul Gura Humorului, s-au bucurat ... citește toată știrea