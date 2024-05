Peste o suta de copii si studenti la prima editie a Cupei Aliantei Franceze din Suceava la Inot

Alianta Franceza din Suceava, in parteneriat cu Universitatea "Stefan cel Mare", Facultatea de Educatie Fizica si Sport, si Asociatia Club Sportiv Academia de Sport Suceava, a organizat prima editie a Cupei Aliantei Franceze din Suceava la Inot (CAFSI) la Complexul de Natatie si Kinetoterapie din campusul universitatii.Evenimentul a avut loc in contextul celebrarii a 100 de ani de la Jocurile Olimpice de la Paris si in anticiparea Olimpiadei de Vara Paris 2024, care va avea loc intre 26 iulie ... citește toată știrea