Pofta mare de goluri pentru echipele LPS Suceava

LPS Suceava a marcat nu mai putin de 40 de goluri in cele doua meciuri disputate pe terenul celor de la Didi Iasi, in etapa a V-a a Campionatului National pentru Juniori Republicani.S-a terminat 0-21 la Under-19 si 1-19 la Under-17, cu Albert Bodnariuc (4 goluri), respectiv David Policiuc (7 goluri), in postura de principali marcatori.Juniorul Suceava a ramas pe podium in Campionatul National U15, dupa ce a castigat pe terenul celor de la LPS Vaslui, cu scorul de 9-4, prin golurile inscrise ... citește toată știrea