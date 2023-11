Formatia Polul Nord Brodina a revenit in fruntea Seriei I a Ligii a V-a dupa ce s-a impus cu 3-0 pe terenul ultimei clasate, Sporting Vointa Bunesti, intr-un joc contand pentru etapa a VIII-a.Echipa din Brodina a profitat de situatia creata la intalnirea Releul Mihoveni - Vointa Zvoristea, acolo unde, confruntat cu presiuni din partea gazdelor, centralul Robert Schroder a decis sa intrerupa partida la pauza, intr-un moment in care oaspetii conduceau cu 2-0, iar Releul evolua in inferioritate ... citeste toata stirea