Porumbita voiajoare Sorina, "Perla" olimpica de la Falticeni

Fratii Aparaschivei, din municipiul Falticeni, membri ai Asociatiei Judetene Suceava au reusit in concursurile de maraton sa realizeze norma olimpica cu porumbita Sorina (RO 2090009-17).In tara noastra, o manifestare de o asemenea amploare, olimpiada columbofila, s-a organizat pentru prima oara in sala "Olimpia" din municipiul Oradea, in zilele de 12-14 august 2022.Au participat 32 de tari, printre care si Romania, dar si India, Pakistan, Taiwan etc. Au fost introdusi in olimpiada 700 ... citeste toata stirea