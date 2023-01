Primii castigatori ai Juniors Cup, din Iasi si Botosani

Primele trofee puse in joc la editia de iarna a Juniors Cup Suceava au ajuns in vitrina cluburilor Didi Iasi si Junior Botosani.Didi Iasi a ocupat primul loc la categoria 2012, dupa ce s-a impus, in Balonul de la USV Suceava, in marea finala, in fata concitadinei Magic Iasi, cu scorul de 4-1.Podiumul a fost completat de una dintre grupele de la Real Junior Vaslui, dupa 3-0, in finala mica, cu Junior Botosani.La categoria 2015, turneul a fost castigat pentru al doilea an consecutiv de ... citeste toata stirea