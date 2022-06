Profesorul sucevean Vasile Boca va fi antrenorul secund al nationalei de juniori I a Romaniei

In luna august vor avea loc disputele din cadrul esalonului al doilea euro-pean al juniorilor U18. Astfel, cele 24 de echipe inscrise la acest nivel au fost impartite in trei "grupe", jocurile urmand sa aiba loc in cadrul unor turnee ale caror castigatoare vor promova in prima grupa valorica. Romania a fost repartizata impreuna cu Austria, Belarus, Finlanda, Estonia, Slovacia, Ucraina si Marea Britanie. Initial, turneul trebuia sa aiba loc in Ucraina, insa acest lucru nu mai e posibil din ... citeste toata stirea