Profesorul Victor Pancu a mers la jocul fara fileu

Sportul sucevean este in doliu dupa ce profesorul Victor Pancu, o figura emblematica a voleiului sucevean, s-a stins din viata, la varsta de 74 de ani. Fostul mare jucator si antrenor al echipei de volei masculin a Clubului Sportiv Municipal Suceava se confrunta cu probleme grave de sanatate dupa accidentul vascular suferit in luna septembrie a anului 2022, produs in timp ce se afla in trafic, la volanul autoturismului propriu.Nascut in decembrie 1949, la Botosani, Victor Pancu fost profesor ... citește toată știrea