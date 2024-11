Programul "Mini Rugby pentru toti" din judetul Suceava a primit Silver Recognition Award la Community Index 2024

Fundatia "Te Aud Romania" anunta ca programul "Mini Rugby pentru toti" a fost distins cu Silver Recognition in cadrul editiei din acest an a Community Index, la categoria "O viata activa". Community Index este un clasament bazat pe o analiza detaliata, ce include un set de 43 de indicatori aliniati la principalele standarde internationale in domeniul investitiilor comunitare. Acest index scoate in evidenta bunele practici si proiectele strategice care se concentreaza pe aspecte precum ... citește toată știrea