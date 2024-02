Promovarea in Liga a III-a se va disputa cu reprezentanta Vasluiului

La Casa Fotbalului s-a efectuat, recent, tragerea la sorti a partidelor de la barajul pentru promovare in Liga a III-a. Reprezentanta judetului Suceava va intalni in dubla mansa, pe 16 iunie 2024, ora 18:00, respectiv 23 iunie 2024, ora 17:30, echipa care se va incununa campioana in intrecerea judeteana vasluiana.In Liga a IV-a suceveana lupta pentru sefie este foarte echilibrata. Juniorul Salcea si Soimii Gura Humorului conduc in clasament cu cate 37 de puncte, fiind urmate de Juniorul ... citește toată știrea