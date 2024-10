Pugilistul Alexandru Maniga, de la CSM Suceava, vicecampion national

Pugilistul Alexandru Maniga, de la CSM Suceava, a avut un parcurs foarte bun la Campionatul National de box pentru seniori Under-22, care a avut loc recent la Ramnicu Valcea. Concurand la categoria +92 de kilograme, sportivul antrenat de Andu Vornicu a produs marea surpriza in semifinale, dupa ce l-a invins pe cunoscutul Robert Sefer, din Giurgiu, care are in palmares opt titluri nationale la diverse categorii de varsta. Ajuns in ultimul act, Alexandru a evoluat curajos in fata uriasului Florin ... citește toată știrea