Pugilistul Liviu Ciobanu de la ACS "Somuz" Falticeni, medalie de bronz la Cupa Romaniei pentru juniori

In perioada 1 - 5 iunie 2022, in Sala Sporturilor din Braila, Federatia Romana de Box si Clubul Sportiv Municipal Braila au organizat o noua editie a Cupei Romaniei la Box, competitie rezervata juniorilor. Evenimentul pugilistic a reunit aproape 200 de sportivi nascuti in anii 2006 - 2007, care au concurat la categoriile de greutate: 44-46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 kg.Sectia de box de la ACS "Somuz" Falticeni a participat cu trei sportivi pregatiti de antrenorul emerit ... citeste toata stirea