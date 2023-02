Punct final in editia de iarna 2023 a Juniors Cup

Ultimul trofeu aflat in joc in editia de iarna a Juniors Cup a ramas acasa, in vitrina celor de la Juniorul Suceava. Echipa antrenata de Daniel Bostan a castigat turneul la categoria 2014, dupa ce s-a impus in finala, in fata celor de la Academia "Mihai Roman" Vicov, cu un frumos scor de 4-2.Juniorul Suceava a mizat pe urmatorul lot de jucatori: Alexandru Iacob, Alexandru Rotariu, Fabian Opritescu, Ianis Ocu, Alexandru Popescu, Lucas Gaitan, Liam Ilas, Achim Bucataru, David Sarghia, Alex Patu, ... citeste toata stirea