Punctaj maxim pentru echipa LPS Suceava in debut de sezon competitional

Echipa de volei masculin juniori II a LPS Suceava are punctaj maxim dupa disputarea primelor doua turnee din actualul sezon.Formatia antrenata de Bogdan Macsim si Tudor Orasanu si-a dublat numarul victoriilor la Piatra Neamt, unde a invins in minimum de seturi, atat pe CSS "Nicu Gane" Falticeni (25-19, 25-14 si 26-24), cat si gazdele de la LPS Piatra Neamt (25-13, 25-20 si 25-10).LPS Suceava mizeaza in actualul sezon