La fel ca in prima runda a Ligii a IV-a de fotbal a judetului Suceava si in cea de-a doua s-au marcat multe goluri.Cu o serie de jucatori importanti in echipa precum Ferariu, Bumbac, Vitu, Tomescu, Antonesei sau Baiceanu, nou promovata Juniorul Salcea a realizat deja sase puncte in clasament. In etapa secunda, formatia antrenata de Paul Bosancu a invins clar, cu 6-1, pe Forestierul Frumosu, cu ajutorul golurilor marcate de Moloce (3), Ferariu, Tomescu si Sandru. Campioana en titre, Viitorul ... citeste toata stirea