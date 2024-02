Rapid a castigat derbiul cu CSM Bucuresti

CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CSM Bucuresti cu scorul de 30-28 (16-13), miercuri seara, pe teren propriu, in derbiul Ligii Nationale de handbal feminin, desfasurat in etapa a 16-a.Aceasta este prima infrangere suferita de campioana CSMB in acest sezon intern, dupa 15 victorii consecutive. "Tigroaicele"au incheiat neinvinse si sezonul trecut al Ligii Florilor.CSM Bucuresti venea dupa o victorie memorabila in Liga Campionilor, la Gyor.Vicecampioana Rapid a dominat prima repriza, pe care ... citește toată știrea